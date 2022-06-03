CHP’li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz temizlik ihalesine karşılık iki daire almış!

İddiaya göre firma, Başkan Öz'e çöp toplama işinin kendilerine yeniden verilmesi karşılığında iki daire teklif etti. Bunun üzerine Öz, çöp toplama ihalesini 2 milyon 400 bin yıllık bedelle 3 yıllığına toplam 7 milyon 200 bin lira karşılığında söz konusu firmaya verdi. Öz, iki kat arasına merdiven yaptırarak daireleri dubleks daireye çevirdi.