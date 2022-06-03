CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz temizlik ihalesine karşılık iki daire almış!
Son dakika haberine göre: Çanakkale'nın Çan ilçesinde 'irtikap' ve 'rüşvet almak' suçlamasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün soruşturma dosyasındaki detaylara ortaya çıktı. Öz’ün oturduğu yaklaşık 3 milyon lira değerindeki evi, bir temizlik firmasına verdiği ihale karşılığında aldığı belirtildi.
İddiaya göre İstiklal Mahallesi Engin Çavuş Sokak'ta bulunan bir dairede kiracı olarak oturan Belediye Başkanı Öz, evin satılacak olması nedeniyle ev arayışına girdi. Oturduğu dairenin karşısındaki dairenin belediyenin çöp toplama ve nakil işini yapan Öz-Tek firmasına ait olduğunu öğrenen Öz, firma yetkilisi A.İ.Ö. ile kuzeni Özgür Erbil aracılığıyla iletişime geçti.
İddiaya göre firma, Başkan Öz'e çöp toplama işinin kendilerine yeniden verilmesi karşılığında iki daire teklif etti. Bunun üzerine Öz, çöp toplama ihalesini 2 milyon 400 bin yıllık bedelle 3 yıllığına toplam 7 milyon 200 bin lira karşılığında söz konusu firmaya verdi. Öz, iki kat arasına merdiven yaptırarak daireleri dubleks daireye çevirdi.
EVİ ARKADAŞINA DEVRETTİ
İddiaya göre eve yerleşen Başkan Öz, evin satın alım işlemleri için İstanbul'da yaşayan arkadaşı S.K. ile bağlantı kurdu. 22.09.2020 tarihinde İstanbul'a giden Başkan Öz, Bayrampaşa Tapu Müdürlüğü'nde o dönem 650 bin TL değeri olan iki daireyi 250 bin TL karşılığında S.K.'nin üzerine geçirdi.
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Başkan Öz'ün oturduğu evin restorasyon işlerini tamamlayan Özgür Erbil, başkandan bir türlü alacağını alamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunarak kirli ilişkiyi deşifre etti. Başkan Öz'ün R.A. ve S.K. ile devir sırasında birlikte oldukları HTS ve kamera kayıtlarıyla da doğrulandı. Öte yandan Başkan Öz'ün eşine ait Whatsapp yazışmalarında 'Evi kimin üstüne yapıcaz, şimdi bi de bunu düşünücez' ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Savcılık, yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Başkan Öz ve R.A.'nın tutuklanması için bir üst mahkemeye itiraz etti.
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