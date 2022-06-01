Son dakika: Başkan Erdoğan’dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na 10 soru! Yüreğin yetip aday olacak mısın?

- Siyaseti ülkenin ve milletin ali çıkarları üzerinden yürütmeye var mı, yok mu?

- Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirmeye yönelecek mi, yönelmeyecek mi?