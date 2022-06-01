Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru! Yüreğin yetip aday olacak mısın?
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru sordu. 2023 seçimleri hakkında konuşan Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Yüreğin yetip aday olacak mısın?" sorusunu yöneltti.
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme değerlendirdi. 2023 seçimlerine de değinen Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltti.
Başkan Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 10 soru sordu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
Buradan Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istiyorum. Bunlara net cevap verirsen seni muhatap almaya başlarım.
- PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını siyasi uzantılarını en şiddetli şekilde lanetliyor mu, lanetlemiyor mu?
- Türkiye'nin PKK-YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?
- İsveç ve Finlandiya'ya karşı kendi devletinin izlediği politikanın yanında mı, değil mi?
- Kılıçdaroğlu yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?
- Dünyanın salgın ve savaş sebeviyle yaşadığı krizin ekonomik noyutun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye ilkesel düzeyde destek veriyor mu, vermiyor mu?
- Siyaseti ülkenin ve milletin ali çıkarları üzerinden yürütmeye var mı, yok mu?
- Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirmeye yönelecek mi, yönelmeyecek mi?
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