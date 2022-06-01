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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sorular: Yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?

A Haber
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Giriş: 01.06.2022 12:57
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van ziyareti hakkında açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Terör örgütünün ağzıyla konuşup Kandil'e selam çakıyor" dedi. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na tek tek soruları sıraladı. Başkan Erdoğan "Yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olayı olacak mı olmayacak mı?" dedi.
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