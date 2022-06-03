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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Süleyman Çelebi" genelgesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Süleyman Çelebi genelgesi

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının "Süleyman Çelebi Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, halk arasında "Mevlid" olarak anılan Vesîletü'n-Necât'ın yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını hatırlattı.

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