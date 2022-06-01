Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna CHP'li Engin Özkoç'tan yanıt! Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ters düştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorulara CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç cevap verdi. Özkoç'un özellikle terörle mücadele konusundaki cevapları Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakacak türdendi. Öte yandan Başkan Erdoğan "2023'te yüreğin yetip aday olacak mısın?" dedi. Başkan Erdoğan, "Yuvarlak sözlerle değil kesin cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlılığı yaparsa siyaseten ve tıbben muhatap almaya başlayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı. CHP tarafından ise o soruları cevap geldi. Verilen cevapların ise çelişkisi dikkat çekti.
AK Parti Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istediğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler ederek değil, kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz." açıklamasını yapmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SORULARI VE CHP'NİN YANITI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorulara CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç cevap verdi.
Özkoç'un özellikle terörle mücadele konusundaki cevapları Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakacak türdendi.
Özkoç, "PKK ve YPG dahil olmak üzere bütün terör örgütlerini lanetliyoruz." dedi.
Arşivlerde ise Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin ne beka sorunu olacak PYD bize mi saldıracak?" demişti.
ARŞİV YALAN SÖYLEMEZ CHP!
Özkoç, CHP'nin terör örgütleri lanetlediğini dile getirdi. Ancak; arşivler CHP grup başkan vekilini yalanladı.
Başkan Erdoğan, "Türkye'nin PKK-YPGye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu?" sorusunu sordu.
ÖZKOÇ'UN, MAVİ VATAN SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP DA TARTIŞILACAK TÜRDENDİ
Özkoç, "O milli mücadelenin önderlerinden bir tanesiyiz" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Fizan çöllerinde bizim askerimizin ne işi var" demişti.
CHP'Lİ ÖZKOÇ ADAYLIK SORUSUNA DA KAÇAMAK YANIT VERDİ
Başkan Erdoğan, "Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Olmayacak mı?" demişti.
Özkoç, "Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belli ve hazır" dedi.
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