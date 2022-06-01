Başkan Erdoğan’ın 10 sorusuna CHP’li Engin Özkoç’tan yanıt! Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ters düştü

AK Parti Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istediğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler ederek değil, kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz." açıklamasını yapmıştı.