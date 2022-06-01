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Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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