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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ahlak sınırlarını yok sayan hareket! Bir kadına böyle konuşulur mu!

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Giriş: 30.05.2022 21:56
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan; çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istediği anıyı anlatan Özcan, çirkin imasıyla hedeflerin odak noktası oldu. Özcan yine eleştiri oklarını üzerine çeken bir skandala daha imza attı. CHP'li Başkan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." dedi.
Tanju Özcan’dan ahlak sınırlarını yok sayan hareket!
Tanju Özcan'dan ahlak sınırlarını yok sayan hareket!
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