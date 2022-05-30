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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ahlak sınırlarını yok sayan hareket! Bir kadına böyle konuşulur mu!

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Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan ahlak sınırlarını yok sayan hareket! Bir kadına böyle konuşulur mu!

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan; çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istediği anıyı anlatan Özcan, çirkin imasıyla hedeflerin odak noktası oldu. Özcan yine eleştiri oklarını üzerine çeken bir skandala daha imza attı. CHP'li Başkan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." dedi.

Mültecilere karşı ırkçı tutumu ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, yeni bir skandala imza attı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullanan Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." dedi.

KADINLARI HEDEF ALAN İLK SKANDALI DEĞİL
Özcan, geçtiğimiz aylarda da, Youtube'dan yayınlanan bir programda, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı.

Özcan, kamuoyunda infiale neden olan açıklamasında, "Bir açılış yapıyoruz, Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" demişti.

Skandal sonrası kentte yaşayan bir grup kadın, belediye binası önüne giderek, "Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz" yazılı siyah çelenk bırakmıştı.

YARDIM İSTEYEN KADINA ÇİRKİN İMA! CHP'Lİ BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN'DAN YENİ SKANDAL
Mülteciler hakkında yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken yeni bir açıklama geldi. Çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istediği anıyı anlatan Özcan, çirkin imasıyla hedeflerin odak noktası oldu.

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