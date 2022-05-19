CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın astırdığı ırkçı afişler toplatıldı
CHP'nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın isminin yazdığı sığınmacıları hedef alan "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" afişleri toplatıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediyenin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma başlattı. Şehir merkezinin en işlek noktalarında bulunan billboardlara asılan afişler kaldırıldı
Bolu şehir merkezinin en işlek noktalarında bulunan billboardlara dün hem Türkçe hem de Arapça "Bolu Belediyesinden geçici sığınmacılara son çağrı" başlıklı afişle ilgili Başsavcılığa şikayette bulunuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başsavcılık, olayla ilgili "nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla afişler kaldırıldı.
IRKÇI AFİŞLER ASILDI
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sığınmacılara karşı billboardlara Türkçe ve Arapça yazılı, "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ilanları astırdı.
Sığınmacılarla ilgili söylemleri, sığınmacılara yönelik su ve nikah işlemleriyle ilgili ücret artışı istemesiyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez billboardlara astırdığı ilanla tepkileri üzerine çekti.
"ARTIK İSTENMİYORSUNUZ"
Tanju Özcan'ın isminin yazılı olduğu, 'Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı' başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, "Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadelerine yer verildi. Özcan, konuya ilişkin ayrıca, "Türkçe defalarca yazdık, söyledik, anlamadılar. Biz de hem iktidarın hem istilacıların anlayacağı dilden yazdık. Yeter artık!" dedi.
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