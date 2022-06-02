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MSB’den “EFES-2022 Birleşik Tatbikatına” ilişkin paylaşım: Millet için hazırız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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MSB’den “EFES-2022 Birleşik Tatbikatına” ilişkin paylaşım: Millet için hazırız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatına” ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlığın görüntülü paylaşımında “Kahraman Mehmetçiklerimiz tatbikat kapsamında bizleri gururlandıran Hava Hücum Harekatları icra ediyor” ifadeleri yer aldı.

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