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Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu!

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Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Kadıköy Belediyesi’nde rüşvet operasyonu!

Son dakika haberine göre: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik  suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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