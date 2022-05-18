CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde tarifeli rüşvet çarkı! Detaylar ortaya çıktı

EKİBİN BAŞI ZABITA KOMİSERİ... METRE... SAĞLAM ARKADAŞ

Haklarında "Rüşvet Vermek" suçundan ötürü gözaltı kararı verilen 170 kişinin rüşvet vermekten gözaltı listesinde oldukları ifade edildi. Tamamı birbirleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları saptanan şüphelilerin ekip başının bir Zabıta Komiseri olduğu ifade edildi. Esnafa ekstra problemler çıkardıkları ve rüşvet isteyerek aldıkları belirlenen ve teknik takiple dinlenen şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmalarında rüşvet paralarını "Metre" olarak kodladıklarının ve "... caddesinden kaç metre aldın?" şeklinde bazı konuşmalar yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi. Şebekenin üyelerinin; eksikleri bulunan ve genellikle rüşvet verme potansiyeli yüksek olan kişileri tercih ettikleri ve söz konusu kişileri telefon konuşmalarında "Sağlam Arkadaş" olarak kodladıkları ortaya çıkarıldı.