CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde tarifeli rüşvet çarkı! Detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: İstanbul Kadıköy'de özellikle Bağdat Caddesi'ndeki esnafı ve inşaat sahiplerini haraca bağlayan belediye çalışanlarına yönelik rüşvet operasyonunda 194 kişi gözaltına alındı. Rüşvet parasını 'metre', rüşvet alacak kişiyi ise 'sağlam arkadaş' olarak kodlayan şüphelilerin, topladıkları paraları 2 sivilin banka hesabına aktardıkları ortaya çıktı.
İstanbul merkezli 5 ilde dün rüşvet operasyonu düzenlendi. 48'i CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde görevli 224 kişinin yakalanması için eş zamanlı baskınlar yapıldı, 194 kişi gözaltına alındı. Emniyet güçleri şüphelileri 7 ay boyunca adım adım izledi. Rüşvet ağını kuran zabıtaların esnafı ve inşaat sahiplerini hedef alan çalışma sistemi ortaya çıkarılırken, rüşvet paralarına 'metre' adı verildiği, hedefteki kişilerden ise 'sağlam arkadaş' diye bahsedildiği belirlendi.
224 GÖZALTI KARARI
Operasyon, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde düzenlendi. Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarına karışan 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
194'Ü YAKALANDI
Çoğunluğu Başkanlığını Şerdil Dara Odabaşı'nın yaptığı CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olan 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplamda 224 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olarak İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta çok sayıda adrese baskın yapıldı. 194 kişi gözaltına alındı.
54'Ü DE KADIKÖY'DE GÖREV YAPIYOR
Rüşvet operasyonunda şüphelilerin çalışma sistemleri de İstanbul Emniyeti tarafından ortaya çıkarıldı. İddialara göre "rüşvet çarkını" yöneten şebekenin 54 üyesi, Kadıköy Belediyesi'nde görevli. 48'i zabıta memuru, 6'sı belediye mühendisi. Polisin tespitlerine göre şebeke üyeleri şöyle çalıştı: Zabıta komiserleri; rüşvet alacakları hedefteki esnafa ve inşaat firmalarının yetkililerine giderek eksiklerine ilişkin tespitler yaptı ve irtibat numaralarını vererek, "Bir sıkıntın olursa beni arayabilirsin" dedi.
Aynı gün akşam saatlerinde zabıtalar, açıkları bulunan iş yerlerine denetim bahanesiyle gitti. Gündüz irtibat numaralarını bırakan zabıta komiserlerini arayan esnaf, "Tamam biz arkadaşlara söylüyoruz. Sen tanıdıksın. Seni ayrı tutup, ayıracağız" cevabını aldı ve verilen banka hesaplarına "rüşvet" paralarını yatırttı. Rüşvet paralarının sivil iki vatandaşın adına olan hesaplara yatırıldığı belirlendi. Banka hesaplarının sahipleri de gözaltına alındı.
EKİBİN BAŞI ZABITA KOMİSERİ... METRE... SAĞLAM ARKADAŞ
Haklarında "Rüşvet Vermek" suçundan ötürü gözaltı kararı verilen 170 kişinin rüşvet vermekten gözaltı listesinde oldukları ifade edildi. Tamamı birbirleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları saptanan şüphelilerin ekip başının bir Zabıta Komiseri olduğu ifade edildi. Esnafa ekstra problemler çıkardıkları ve rüşvet isteyerek aldıkları belirlenen ve teknik takiple dinlenen şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmalarında rüşvet paralarını "Metre" olarak kodladıklarının ve "... caddesinden kaç metre aldın?" şeklinde bazı konuşmalar yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi. Şebekenin üyelerinin; eksikleri bulunan ve genellikle rüşvet verme potansiyeli yüksek olan kişileri tercih ettikleri ve söz konusu kişileri telefon konuşmalarında "Sağlam Arkadaş" olarak kodladıkları ortaya çıkarıldı.
Şüphelilerin tente için 10 bin lira, ruhsat için 10 bin lira ile 30 bin lira arasında rüşvet aldıkları iddia edildi. Operasyon başladıktan sonra gece mesaisinde çalışan ve isimleri gözaltı listesinde bulunan bazı Zabıta Memurları'nın elbiseleri ile polislere yakalanmamak için evlerine giderek üstlerini değiştirdikleri ifade edildi.
FİRMA VE VATANDAŞLARA KİRLİ BASKI
Titizlikle yürütülen ve bir ihbarla başlayan soruşturmada Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Amirliği'nde görev yapan "Zabıta Şükrü" ve "Zabıta Ali" isimli kişilerin birlikte görev yaptıklarının tespit edildiği bilgisine ulaşıldı. 21 Haziran 2021'den 30 Ocak 2022'ye kadar şüphelilerin yaklaşık 7 aylık detaylı bir teknik takiple dinlendikleri ve rüşvet çarkının ortaya çıkarıldığı vurgulandı. Kadıköy genelindeki inşaat firması yetkilileri ve Bağdat Caddesi başta olmak üzere mağazaların ve iş yerlerinin sahiplerinin 'rüşvet verenler( arasında oldukları ifade edildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İFADELERİ ALINIYOR
Kadıköy Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "Rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 194 şüphelinin ifade işlemlerine dün gece başlandı. Örgütlü bir şekilde "Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddia edilen 224 kişinin hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından; İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta çok sayıda adrese operasyon düzenlenmiş, 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görevli Zabıta Memuru, 6'sı ise Belediye Mühendisi olan şüphelilerden 194'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifade alımlarına başlanan şüphelilerin dört gün gözaltı süresinin ardından Cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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