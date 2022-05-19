CHP’li Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet çarkının şeması ortaya çıktı! Rüşvete isyanlarını dekontlara yazdılar: Zehir zıkkım olsun





'BURAYI DAĞITIRIZ' DİYE TEHDİT ETTİLER

Mağdur bir isim ifadesinde, bütün yasal izinlerinin olmasına rağmen, zabıta memuru A.K.'ye 5 bin lira verdiğini, bu süre zarfında A.K.'nin, kendilerine herhangi bir cezai işlem uygulamadığını, bu denetimleri de sadece göstermelik olarak yaptığını dile getirdi. Zabıta memuru C.U.'nun kendisine, "Ben buranın Allah'ıyım, bana para verdiğiniz takdirde size ceza yedirmem" dediğini aktardı. Mağdur şahıs ifadesinde ayrıca, Kadıköy zabıta memurlarının, iş sahasına gelerek, "Burayı toplarız, dağıtırız, izin almanız mümkün değil" diyerek tehdit ettiğini, bu nedenle C., Y. ve İ. isimli zabıtalara elden para verdiğini vurguladı.