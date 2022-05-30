Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Sayıştayın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda önemli açıklamalar

SAYIŞTAY MENSUPLARININ ÖZLÜK HAKLARI

Erdoğan, Anayasa'ya göre yargı yetkisi ile donatılmış yüksek denetim organı olan Sayıştayı 2006 ve 2010 yıllarında çıkardıkları kanunlarla daha da güçlendirdiklerini ifade etti.

Sivil-askeri tüm kamu kurumlarını, kamu iktisadi teşekküllerini, belediye şirketleri dahil kamu kaynağı kullanan her kuruluşu Sayıştay denetimi kapsamına alarak hukuk devleti ilkesine bağlılıklarını ispatladıklarını anlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylece, milletimizin kamu kaynaklarının nasıl harcandığını, en doğru, güvenilir ve sistematik şekilde takip edebilmesini temin ettik. Kamu yönetimine ilişkin diğer reformlarımızın hemen tamamında da Sayıştayın denetim alanını genişleten bir yaklaşımı benimsedik. Sayıştay mensuplarının özlük haklarında 2006 ve 2014'te gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle, sizlerin çalışma şartlarını da düzelttik. Mesleki güvencelerinizi tahkim etmek suretiyle denetim faaliyetlerinizi her türlü etki ve baskıdan uzak bir şekilde yapabilmenizi sağladık. Denetimden asla kaçmadığımızın, korkmadığımızın, çekinmediğimizin en somut örneği Sayıştay Kanunu'nda ve Sayıştay mensuplarının özlük haklarında yaptığımız işte tüm bu değişikliklerdir."

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra da Sayıştayın denetim alanını genişletmeyi, imkanlarını artırmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Ülkenin ve kamu yönetiminin ortaya çıkan talepleri çerçevesinde gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Amacımız, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfıyla 2023 hedeflerine ulaşmasını, 2053 vizyonunu hayata geçirmesini temin etmektir. Önümüzdeki dönemde bu doğrultuda hep birlikte çok daha etkin ve yaygın çalışmalar gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Sayıştayın 160'ıncı ve Cumhuriyet'in 99. kuruluş yılının yaşandığı şu günlerde akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceğine inandığı bir gerçeğin olduğunu söyledi.

Bu gerçeğin, Türkiye'nin, demokrasi ve kalkınma sürecinde geçen 20 yılda bir asırlık yol katetmesi olduğunu ifade eden Erdoğan, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal desteklere, diplomasiden savunma sanayisine kadar her alanda bu devrimlerin somut neticelerini görmenin mümkün olduğunu belirtti.