Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı "rüşveti" savundu
Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı; aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliden 160'ı yakalandığı rüşvet soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu. Odabaşı; operasyonun merkezi olmasına rağmen Kadıköy Belediyesi’ni rüşvet çarkından ayrı tutması dikkat çekti ve “Algı operasyonuna tanıklık ediyoruz...” iddiasında bulundu. Öte yandan Örgütün milyonlarca liralık rüşvet çarkından Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı ve imardan sorumlu Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan’ın da haberdar olduğu iddia ediliyor. Ayrıca AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Avukat Fatih Kaya, Belediye binası önünde rüşvet skandalına ilişkin basın açıklaması yaptı. Kaya, bu iddialar belediye meclisinde gündeme getirdiklerini ancak belediye yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığını aktardı. Kaya, “Bizim ve Kadıköy’deki tüm esnafın bildiği rüşvet çarkının Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından bilinmemesi mümkün değil” ifadelerine yer verdi.
CHP'li Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı, yönetimindeki Kadıköy Belediyesi rüşvet skandalı ile çalkalanıyor.
İstanbul merkezli 5 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olmak üzere, 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındı, adreslerdeki aramalar yapıldı.
BELEDİYE BAŞKANI ODABAŞI, RÜŞVETE "ALGI OPERASYONU" DEDİ
Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı; aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliden 160'ı yakalandığı rüşvet soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Şerdil Dara Odabaşı'nın; operasyonun merkezi olmasına rağmen Kadıköy Belediyesi'ni rüşvet çarkından ayrı tutması dikkat çekti.
Şerdil Dara Odabaşı; "İktidardan Kadıköy'e değil, algıya operasyon! Bugün, mevcut iktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz..." iddiasında bulundu.
Örgütün milyonlarca liralık rüşvet çarkından Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı ve imardan sorumlu Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın da haberdar olduğu iddia ediliyor.
KOMİSER, ZABITA MEMURUNDAN TALİMAT ALIYOR!
Şüphelilerin FETÖ gibi yapılandığı tespit edildi. Örgütün liderinin Kadıköy Belediyesi'nde çalışan zabıta memuru olduğu, zabıta komiserinin ise örgütün üyesi olduğu tespit edildi.
Örgütün denetleme yapacağı işyeri sahibine bilgi sızdırarak rüşvet miktarını arttırdıkları öğrenildi.
Örgüt üyelerinin "Denetlemeye geleceğiz. Eksiklerini tamamla" diyerek işyeri sahiplerini uyardığı bildirildi.
Örgütün söz konusu uyarının ardınan işadamından rüşvet aldığı tespit edildi.
FAHRETTİN KAYHAN KİMDİR?
1956 yılında Malatya'da doğdu. 1973'den beri İstanbul'da yaşamaktadır.
Kendisine ait şirkette yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. CHP'de çeşitli dönemlerde ilçe yöneticiliği, il yöneticiliği yaptı.
Kadıköy Belediyesi'nde 1989-1999 yılları arasında Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2010-2014 yıllarında CHP İstanbul Grup Başkan Vekilliği yaptı.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve profesyonel spor kulüplerinde yöneticilik ve başkanlık görevlerinde bulundu.
Şu an 8. Dönem Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görev yapmaktadır.
Bu dönemde (8. Dönem) Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı'na devam etmektedir.
HERKESİN BİLDİĞİ RÜŞVET ÇARKINI BELEDİYE BAŞKANIN BİLMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL
Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet skandalına ilişkin AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı basın açıklaması yaptı. Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası önünde İlçe Başkanı Avukat Fatih Kaya tarafından yapılan basın açıklamasında "Neredeyse her hafta adı skandallarla anılan Kadıköy Belediyesi'nde bugün de Kadıköy Belediyesi'nde örgütlü yolsuzluk, rüşvet, resmi belgede sahtecilik haberleri ile güne uyandık. Olay tabii çok sıcak hukuki süreç devam ediyor şu an gözaltına alınan 54'ü memur olmak üzere toplam 224 kişi İstanbul Vatan'daki Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında ifadeleri alınıyor. İfadelerin tamamlanması sonrasında savcılık ve gerekirse Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklanma talepleri olabilir. Yine verilen ifadelere göre yeni gözaltılar da olabilir. Şu an için dosyada gizlilik kararı var. Savcılıkta hangi delillerin olduğunu bilmiyoruz. Görüntü kaydı, video, ses, dinleme kayıtları olabilir. Tüm bunlarla birlikte dosya şekillenecek ve muhtemelen ceza davası açılacaktır" ifadelerini kullandı.
'MÜDÜRLERİN DİPLOMASI SAHTE'
Belediyedeki bazı müdürlerin üniversite diplomasının sahte olduğunu belirten Av. Kaya, "Yine bar işleten bir esnafın ve birçok esnafın gözaltında olduğu, yapı kontrolden ve proje onaydan gözaltına alınanlar olduğu, bir önceki Belediye Başkanı tarafından yolsuz davranışları sebebiyle işten çıkarılan kişilerin tekrar bu yönetimle birlikte işe alındığı ve şu an bunların da gözaltında olduğu iddiaları var" diye konuştu.
'BELEDİYE BAŞKANI NE İŞ YAPAR?'
Daha önce bu konular ile ilgili bir kısım iddiaların AK Parti tarafından Belediye Meclisine taşındığını ancak, yönetimce tarafından gerekli tedbirlerin ve incelemenin yapılmadığını vurgulayan Kaya, "Olaylar bir kartopu misali büyüyerek bu günlere gelinmiştir. İşin ucu nereye kadar gidecek bilemiyoruz. Ancak tek bir gerçek var ki o da altında çalışan onlarca kişi böyle bir olaya karışırken Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ne iş yapar? Bu konulardan nasıl haberdar olmaz ve düzeltemez. Bu nasıl yönetim zafiyetidir? Bu nasıl bir beceriksizliktir? Ama biz buna şaşırmıyoruz. Çünkü zaten Belediye Başkanı'nın grev, çöp, yol yapım, sosyal belediyecilik gibi birçok olayda Belediyeyi yönetemediğini defalarca gözlemledik ve kamuoyuna duyurduk" dedi.
'KAÇ BELEDİYE ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINIRSA BELEDİYE BAŞKANI KONUYU ÖNEMSER'
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Gözaltına alınanlardan çok küçük bir kısmı belediye çalışanı' dediğini hatırlatan Avukat Fatih Kaya, "Burada yaşanan bu olay, küçümsenecek, üzeri örtülecek bir mesele değildir. 54 belediye çalışanının gözaltına alınmış olması gerçeğine rağmen Belediye Başkanının sözleri ile geçiştirilemeyecek kadar büyük ve önemli bir olaydır. Şimdi Sayın başkana soruyoruz. Acaba daha kaç tane belediye çalışanının gözaltına alınması gerekiyor ki başkan için önemli bir rakam olsun? Biz bugünkü açıklamalarda iki farklı Belediye Başkanı gözlemledik. Sabah verdiği ilk röportajda hukukçu kimliği ile olayın yargısal olduğunu, hatta 'Bize haber verilseydi biz de soruşturma başlatır ve emniyete, savcılığa, yargıya yardımcı olurduk' dedi. Aradan 3 saat geçti bu sefer tam zıt bir şekilde, hukukçu kimliğinden sıyrılıp yargıyı hiçe sayan, gerçekleri görmezden gelen, hükümeti ve yargıyı töhmet altında bırakan bir "algı" açıklaması ile her zaman yaptığı gibi olayı getirip Cumhuriyet değerlerine bağladı" şeklinde konuştu.
'RÜŞVET ÇARKINI BELEDİYE BAŞKANININ BİLMEMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR'
Avukat Fatih Kaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sabah saatlerinde muhabirin ısrarlı şekilde "bu bir siyasi operasyon mu" sorusuna, "kimseyi suçlayamam" diyen başkana sonradan kimler devreye girdi de konuyu siyasi operasyon algısı içerisine soktu. Bize göre asıl algıyı yapan belediye başkanı, gerçekleri ve yönetimsel acizliğini örtmeye, gizlemeye çalışmaktadır.
Bugün Kadıköy'de hangi esnafa girerseniz zabıtanın kurduğu bu zorlayıcı rüşvet çarkından size söz edecektir. Bizlerin duyduğu bu hususu bir belediye başkanının duymaması, bilmemesi mümkün değildir. Bunu düzeltemeyen, engel olamayan belediye başkanı başarısız ve acizdir. Algı yapmaya çalışmasın. Biz AK Parti Kadıköy ilçe teşkilatı olarak bu olayı önemsiyoruz ve ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyor, basın açıklamamız için buraya teşrif eden siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK'ya başvuran erken emekli oluyor! Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Özel ya da kamu fark etmeksizin her yıl 3 ay kazanılıyor! İşte o meslekler...
- Black Mirror yeni sezon ne zaman başlıyor? Black Mirror 6. yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik yazılı ve sözlü sınav tarihleri açıklandı mı?
- Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda...
- LGS'ye kaç gün kaldı? 2022 LGS sınav giriş belgesi (yerleri) ne zaman açıklanacak? Lise sınavı ne zaman yapılacak?
- 19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs'ta kapalı mı?
- Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022 ikinci merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Hangi burçta görülüyor?
- Çaya zam geldi mi? 2022 çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Çaykur Tiryaki, Rize Turist, Filiz, Altınbaş çay fiyat listesi
- DSİ personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Devlet Su İşleri 3.231 personel alımı başvuru ne zaman, şartlar nelerdir?
- YKS yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- 19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar
- BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2022 BİLSEM bireysel sınav ne zaman?