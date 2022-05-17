Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı "rüşveti" savundu

'MÜDÜRLERİN DİPLOMASI SAHTE'



Belediyedeki bazı müdürlerin üniversite diplomasının sahte olduğunu belirten Av. Kaya, "Yine bar işleten bir esnafın ve birçok esnafın gözaltında olduğu, yapı kontrolden ve proje onaydan gözaltına alınanlar olduğu, bir önceki Belediye Başkanı tarafından yolsuz davranışları sebebiyle işten çıkarılan kişilerin tekrar bu yönetimle birlikte işe alındığı ve şu an bunların da gözaltında olduğu iddiaları var" diye konuştu.



'BELEDİYE BAŞKANI NE İŞ YAPAR?'



Daha önce bu konular ile ilgili bir kısım iddiaların AK Parti tarafından Belediye Meclisine taşındığını ancak, yönetimce tarafından gerekli tedbirlerin ve incelemenin yapılmadığını vurgulayan Kaya, "Olaylar bir kartopu misali büyüyerek bu günlere gelinmiştir. İşin ucu nereye kadar gidecek bilemiyoruz. Ancak tek bir gerçek var ki o da altında çalışan onlarca kişi böyle bir olaya karışırken Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ne iş yapar? Bu konulardan nasıl haberdar olmaz ve düzeltemez. Bu nasıl yönetim zafiyetidir? Bu nasıl bir beceriksizliktir? Ama biz buna şaşırmıyoruz. Çünkü zaten Belediye Başkanı'nın grev, çöp, yol yapım, sosyal belediyecilik gibi birçok olayda Belediyeyi yönetemediğini defalarca gözlemledik ve kamuoyuna duyurduk" dedi.





'KAÇ BELEDİYE ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINIRSA BELEDİYE BAŞKANI KONUYU ÖNEMSER'



Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Gözaltına alınanlardan çok küçük bir kısmı belediye çalışanı' dediğini hatırlatan Avukat Fatih Kaya, "Burada yaşanan bu olay, küçümsenecek, üzeri örtülecek bir mesele değildir. 54 belediye çalışanının gözaltına alınmış olması gerçeğine rağmen Belediye Başkanının sözleri ile geçiştirilemeyecek kadar büyük ve önemli bir olaydır. Şimdi Sayın başkana soruyoruz. Acaba daha kaç tane belediye çalışanının gözaltına alınması gerekiyor ki başkan için önemli bir rakam olsun? Biz bugünkü açıklamalarda iki farklı Belediye Başkanı gözlemledik. Sabah verdiği ilk röportajda hukukçu kimliği ile olayın yargısal olduğunu, hatta 'Bize haber verilseydi biz de soruşturma başlatır ve emniyete, savcılığa, yargıya yardımcı olurduk' dedi. Aradan 3 saat geçti bu sefer tam zıt bir şekilde, hukukçu kimliğinden sıyrılıp yargıyı hiçe sayan, gerçekleri görmezden gelen, hükümeti ve yargıyı töhmet altında bırakan bir "algı" açıklaması ile her zaman yaptığı gibi olayı getirip Cumhuriyet değerlerine bağladı" şeklinde konuştu.



'RÜŞVET ÇARKINI BELEDİYE BAŞKANININ BİLMEMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR'



Avukat Fatih Kaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sabah saatlerinde muhabirin ısrarlı şekilde "bu bir siyasi operasyon mu" sorusuna, "kimseyi suçlayamam" diyen başkana sonradan kimler devreye girdi de konuyu siyasi operasyon algısı içerisine soktu. Bize göre asıl algıyı yapan belediye başkanı, gerçekleri ve yönetimsel acizliğini örtmeye, gizlemeye çalışmaktadır.



Bugün Kadıköy'de hangi esnafa girerseniz zabıtanın kurduğu bu zorlayıcı rüşvet çarkından size söz edecektir. Bizlerin duyduğu bu hususu bir belediye başkanının duymaması, bilmemesi mümkün değildir. Bunu düzeltemeyen, engel olamayan belediye başkanı başarısız ve acizdir. Algı yapmaya çalışmasın. Biz AK Parti Kadıköy ilçe teşkilatı olarak bu olayı önemsiyoruz ve ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyor, basın açıklamamız için buraya teşrif eden siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum."