FETO’nun evlatlığı Enes Kanter haddini aştı!

"FETÖ'CÜ ENES KANTER BU HAKARETİ TÜRK MİLLETİNE YAPMIŞTIR"

Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar "Ener Kanter bu hakareti Türk Milletine yapmıştır." diyerek "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanına kimse böyle Terbiyesizlik yapamaz derhal cezası verilmelidir haddini bil!" yorumları yaptı.

NBA'DE TAKIMSIZ KALDI

Boston Celtics'ten milli pivot Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockest'a takasla gönderilen Enes Kanter, Teksas ekibi tarafından istenmeyince boşa çıktı.