Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert yanıt: 15 Temmuz’da beni kaçırtamadınız! Kendin FETÖ’cüler sayesinde kaçtın

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: "15 TEMMUZ'DA FETÖ'CÜLER SAYESİNDE KAÇTI"

Bu muhalefet muhalefet yapmak için değil akılları bulandırmak için ne yapabiliriz, bunun gayreti içerisinde. Bugün Demokrasi Özgürlükler Adası'nda da ifade ettim. 27 Mayıs'ta bu CHP ne dediyse, inanın bugün de aynı şeyi söylüyor. Ne diyorlardı o zaman, rahmetli Menderes ve arkadaşları için 'uçaklarla dolu altın ve pırlanta kaçırdılar'. Şimdi aynı şeyi şu andaki Bay Kemal benim için söylüyor, eline diline dursun. Tayyip Erdoğan için böyle bir şey söyle de birileri yutsun, yutmazlar. Bu millet sana gereken dersi verecek. Utanmadan 'kaçacak' diyor. Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız, ama sen tankların arasından kaçtın. Saat 23.00 tankların arasından kaçtın. Kimler sayesinde? O FETÖ'cü bazı güvenlikçiler sayesinde. Bakırköy Belediyesi'ne kaçtın, orada keyif kahvesi içmeye kalktın. Ben de Marmaris'ten çağrımı yaptım. 15 dakika eğer geç kalsaydım, bu gün belki karşınızda olmayacaktım. Rabbimin takdiri neyse o, bunu kimse değiştiremez.