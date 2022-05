Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert yanıt: 15 Temmuz’da beni kaçırtamadınız! Kendin FETÖ’cüler sayesinde kaçtın

"İSTİKRAR VE GÜVEN İKLİMİNİ TESİS ETTİK"



Türkiye'yi büyütme anlayışı üzerine kurulu yeni ekonomi programımızın en büyük güvencesi sizlerin azmi ve gayretidir. Geçtiğimiz 20 yılda nasıl yapılamaz denilen her işi birlikte yapılır hale getirdiysek, her mücadeleyi birlikte zafere ulaştırdıysak inşallah bu hedefi birlikte vasıl olacağız.

Hükümetimizi ilk kurduğumuzda bu ülke 1994 ve 2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlanıyordu. Altyapı eksikliklerimiz ve reel ekonominin siyasi istikrarsızlığın, darbe, vesayet ve akıl dışı baskılarla sürekli tökezleyen yapısı sebebiyle geleceği kestiremiyorduk.

Önce istikrar ve güven iklimini tesis ettik. İş dünyamız bir anda adeta şaha kalktı. İlk önemli adımlar olarak bir Marmaray'ın yapılışı rastgele bir olay değildi. Bütün engellemelere rağmen, her türlü takozu koymalarına rağmen bizim için olmaz denilen Marmaray'ı denizin altından girip denizin altından çıkmak suretiyle milletimizin hizmetine sunduk. Avrasya'ya da aynı şekilde milletimize, güzel İstanbul'umuza kazandırdık. Yetmedi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de, Şehitler, Fatih Sultan ve ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü bitirmek üzere milletimizin istifadesine sunduk. Onunla da kalmadık Osmangazi Köprüsü'nü bitirerek hizmete sunduk.