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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk dava

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Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 1 milyonluk dava

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video ve grup toplantısı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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