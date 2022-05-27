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TVF Başkanı Üstündağ'dan Başkan Erdoğan'a Milletler Ligi daveti

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Giriş Tarihi: 27.05.2022
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TVF Başkanı Üstündağ’dan Başkan Erdoğan’a Milletler Ligi daveti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara’da oynayacağı Milletleri Ligi karşılaşmalarını izlemeye davet edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine ErdoğanA Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara'da oynayacağı Milletleri Ligi karşılaşmalarını izlemeye davet etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'a davetiyesini sunarak destek ve katkılardan dolayı teşekkür eden Üstündağ'ın, ayrıca Türk voleybolunun geldiği nokta ve milli takım organizasyonları hakkında Erdoğan'a bilgi verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Voleybolun başarılarını yakından takip etiğini ve bu başarılarla gurur duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her organizasyonda olduğu gibi bu yıl da milli takım sezonu boyunca voleybola destek vermeye devam edeceğini, A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın da hem Milletler Ligi'nin 1. hafta müsabakalarına hem de final etabı karşılaşmalarına gelmeye çalışacağını ifade etti."

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