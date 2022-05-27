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Muhalif medyadan Emine Erdoğan hakkında iftira kampanyası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Muhalif medyadan Emine Erdoğan hakkında iftira kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Çevre Kanunu'nda yapılacak değişiklikle koylara kurulacak mapa ve şamandıra ihalelerinde yetkinin Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Çevre Ajansı'na verileceği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

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