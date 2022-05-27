Başkan Erdoğan Malatyalı şehit Celal Tekedereli’nin babası ile görüştü! Acılı babadan duygulandıran sözler

Baba Cevat Tekedereli'nin diğer çocuklarını da soran Erdoğan, "Makamları belli zaten şehitlerimizin, cennet. İnanıyorum ki Rabbimin vaadi var, orada sizleri buluşturacaktır. Bugün aynı zamanda 27 Mayıs darbesinin 62. yıldönümü. Demokrasi şehitlerimiz, devlet adamlarımız Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam kararlarını verdiler. Biliyorsunuz burayı Yassıada olmaktan çıkardık, ismini "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirdik. Birazdan "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katılacağım. Ben tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim ailemize sabırlar ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.