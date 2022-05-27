Başkan Erdoğan Malatyalı şehit Celal Tekedereli'nin babası ile görüştü! Acılı babadan duygulandıran sözler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'ndeki baba ocağında şehidin ailesini ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak telefonu baba Cevat Tekedereli'ye verdi.
"RABBİM İNŞALLAH CENNETİNDE BULUŞTURSUN"
Başkan Erdoğan, başsağlığı dileğinde bulunduğu şehit babasına, "Rabbim rahmet eylesin. Rabbim inşallah cennetinde buluştursun. Rabbim sabırlarınızı arttırsın" dedi.
Baba Cevat Tekedereli'nin diğer çocuklarını da soran Erdoğan, "Makamları belli zaten şehitlerimizin, cennet. İnanıyorum ki Rabbimin vaadi var, orada sizleri buluşturacaktır. Bugün aynı zamanda 27 Mayıs darbesinin 62. yıldönümü. Demokrasi şehitlerimiz, devlet adamlarımız Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam kararlarını verdiler. Biliyorsunuz burayı Yassıada olmaktan çıkardık, ismini "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirdik. Birazdan "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katılacağım. Ben tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim ailemize sabırlar ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.
"5 ÇOCUĞUM VAR VATAN SAĞOLSUN"
Cevat Tekedereli, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sağ olun, Allah razı olsun. Beş çocuğum var. Vatan sağ olsun" diye konuştu.
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