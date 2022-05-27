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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: 15 Temmuz’da beni kaçırtamadınız! Kendin FETÖ’cüler sayesinde kaçtın

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Giriş: 27.05.2022 18:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yüksek tondan sert tepki veren Başkan Erdoğan, "Utanmadan 'kaçacak' diyor! 15 Temmuz'da beni kaçırtamadınız. Kendin FETÖ'cüler sayesinde kaçtın. Ne dersen de Erdoğan burada. Sen hiç heveslenme. Hizmete devam edeceğim” dedi. Ekonomikye dair mesajlar da veren Başkan Erdoğan, "Kur ve enflasyon sorununun üstesinden geleceğiz. Refah payının artışını sağlayacağız." şeklinde konuştu.
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