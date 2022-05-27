Ekrem İmamoğlu Van ziyaretinde hayatının "utancını" yaşadı! Vanlı esnaftan İstanbul dersini böyle aldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıktığı Van gezisindeki esnaf ziyaretinde böyle rezil oldu. Vatandaşın İstanbul'daki toplu taşıma zamlarına 'uyduruyorsun' diyerek yanıt veren İmamoğlu, İETT Genel Müdürünü arayınca gerçekler ortaya çıktı. Genel müdür esnafın zam isyanını doğruladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Ekrem İmamoğlu, Van'da gerçekleştirdiği bir esnaf ziyaretinde vatandaşın İETT'ye yapılan zamlara isyanına 'uyduruyorsun' diyerek yanıt verince rezil oldu.
Ziyaret esnasında esnafla sohbet eden Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın İstanbul'daki toplu taşıma araçlarına gelen zamlara tepksiyle karşılaştı.
Esnaf, bende İstanbul kart var. Geçen sene İstanbul'a geldiğimde 6 liraya bindiğim otobüsün fiyatı bu sene 16 lira oldu dedi.
Yapılan 3 kat zamma tepki gösteren vatandaşa İmamoğlu 'uyduruyorsun' diyerek yanıt verdi. Toplu taşımaya sadece yüzde 40 zam yaptıklarını dile getiren İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nü arayınca gerçekler ortaya çıktı.
VATANDAŞ HAKLI ÇIKTI
İmamoğlu biz toplu taşımada sadece yüzde 40 zam yaptık derken, telefonla aradığı İETT Genel Müdürü kendisini yalanladı. Toplu taşıma araçlarına 3 kere zam yapıldığını belirten genel müdür fiyatların 15 liralara çıktığını dile getirdi. İmamoğlu'da bu konuşmaya "O zaman vatandaş haklı' diyerek yanıt verdi.
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