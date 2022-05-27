Ekrem İmamoğlu Van ziyaretinde hayatının "utancını" yaşadı! Vanlı esnaftan İstanbul dersini böyle aldı

VATANDAŞ HAKLI ÇIKTI

İmamoğlu biz toplu taşımada sadece yüzde 40 zam yaptık derken, telefonla aradığı İETT Genel Müdürü kendisini yalanladı. Toplu taşıma araçlarına 3 kere zam yapıldığını belirten genel müdür fiyatların 15 liralara çıktığını dile getirdi. İmamoğlu'da bu konuşmaya "O zaman vatandaş haklı' diyerek yanıt verdi.

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