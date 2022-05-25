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İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2022
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İstanbul’da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

Son dakika haberine göre: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Soylu, polis teşkilatını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.

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