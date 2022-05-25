Fethin coşkusu Atatürk Millet Bahçesi'nde kök salacak!
Son dakika haberine göre: İstanbul'un Fethi’nin 569. yıl dönümünün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde kutlanacağı bildirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kutlamaların Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde 29 Mayıs Pazar günü saat:16.00’da başlayacağı öğrenildi. Kutlamalara vatandaşların yoğun ilgi göstereceği ifade ediliyor. Kutlamaların, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine edileceği öğrenildi.
AK Parti İstanbul ilçe teşkilatlarının sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı duyuruda; "Fethin coşkusu 85 milyonun bahçesinde kök salıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul Fethi'nin 569. yılını Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde hep birlikte kutluyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidanlarıyla buluşuyor" denildi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluları kutlamalara davet etti ve "İstanbul kutlu bir müjde, ferah bir duadır.
Geçmiş asırlardan gelecek yüzyıllara, aynı ideal ve aynı inançla! Coşkuyla 29 Mayıs'a" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da; "Haydi İstanbul… Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un Fethi'nin 569. yılını hep birlikte büyük bir coşkuyla kutluyoruz" dedi.
ERDOĞAN: "29 MAYIS KUTLAMASINI BU SENE ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ YAPACAĞIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya gelmiş ve bir gencin, "Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi inşasının başladığını haberlerden öğrendik. Havalimanı yerine millet bahçesi yapılması sizce herkesi mutlu edecek mi?" sorusu üzerine, "Ben şimdiden size müjdeyi vereyim. İnşallah çok çok mutlu edecek" ifadesini kullanmıştı.
Erdoğan, bütün o bölgenin Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacağını belirterek şunları söylemişti:
"Aileler, orada hafta sonlarını, hafta içini geçirecek. Oyun parklarıyla kültürel merkezlerle orası çok ciddi bir güç devşirecek. O bölge, millet bahçesi noktasında, Başakşehir, tüm oralara kadar fakir. Bu millet bahçesiyle ağacıyla yeşiliyle orası çok çok güzel bir yer olacak. Tabii bir taraftan da yanında şehir hastanesi var. Şehir hastanesiyle onlar iç içe olacak. Düşünün bir tarafta 1006 odalı bir şehir hastanesi, yanında millet bahçesi. Oranın güzelliği neyle izah edilebilir? Bütün yeşiliyle oyun parklarıyla vesaire burada gayet güzel bir proje hayata geçecek. Şimdiden ben oranın bitmiş halini adeta görüyorum. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak ama pistlerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanları çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz. Şu anda proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2022 Şevval ayı ayın kaçında, bu ay mı bitiyor?
- KYK kredi ve burslar ne zaman yatacak? Burslar ne zaman yatar 2022?
- Masumlar Apartmanı final bölümü nerede çekildi? Masumlar Apartmanı son sahne nerede, İstanbul'da mı çekildi?
- Yargı dizisi sezon ne zaman final yapacak? Yargı sezon final tarihi açıklandı mı, kaçıncı bölümde bitecek?
- Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs SURVİVOR bugün hangi yarışmacı veda etti? EXXEN Kırmızı ve Mavi takım sıralaması...
- Erken emeklilik imkanı! SGK resmen açıkladı, EYT'yi beklemeye gerek yok! Aranan yaş şartı düşüyor
- Emeklinin Temmuz zammı sevindirecek! %41 enflasyon zammı + seyyanen zam! Minimum 4.000 TL civarında...
- TÖDER sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TÖDER genel deneme sınavı YKS-3 cevap anahtarı! TÖDER sonuç ekranı...
- Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?
- Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS, TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik ön sağlık kontrolü tarihi açıklandı mı? EGM ve PA duyurular listesi...