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Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Suriye’nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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