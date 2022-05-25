Sabri Uzun’un rütbeleri geri alınacak! Yargıtay’ın kararının işgalcilerle bir tuttu

CUMHURBAŞKANINA HAKARATTEN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Sabri Uzun, 12 Mayıs'ta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki çekmişti. Uzun paylaşımında, "Sn Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum." ifadelerini kullanarak, milli mücadelemizin en önemli kahramanlarından birisi olan Halide Edip Adıvar'ı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'katil' diyebilmiş ve 'devleti alenen aşağılamak' suçundan mahkum olmuş bir şahıs ile eşdeğer tutma gafletinde bulunmuştu. Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.