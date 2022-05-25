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Son dakika: Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç AK Parti Grup Başkanvekili olarak seçildi

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Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Son dakika: Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç AK Parti Grup Başkanvekili olarak seçildi

Son dakika haberi... Cahit Özkan'ın AK Parti Grup Başkanvekili görevinden ayrılması üzerine partide seçim yapıldı. Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekili olarak seçildi.

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