CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vites yükseltti: Bana katılmayanın yolu açık olsun
Cumhurbaşkanlığı seçiminde zafere giden yoldan vazgeçmeyeceğini belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partilileri uyardı. Kılıçdaroğlu TBMM Grup Toplantısı'nda üstü kapalı olarak Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a seslenmiş ve "Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin" demişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen kesimler ayakta alkışlamış, kapıda tebrik kuyruğuna girmişti. Yandaşlarının gazını alan Kılıçdaroğlu, vites yükselterek "Mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun." ifadeleriyle net bir mesaj verdi.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimlerinin adaylık için dsıkça illendirilmesinin ardından gerek parti için gerekse ittifak cephesindeki desteğini giderek kaybeden Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir hamle yaptı.
Üst perdeden bir şova girişen Kılıçdaroğlu, açıklamalarıyla adeta "açık açık söylüyorum aday benim" mesajı verdi.
"YA BANA KATILIN YA YOLUMDAN ÇEKİLİN"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bütün yandaş basının son dakika olarak köpürttüğü konuşmasında "Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum, bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa, zafer de o kadar yakın ve görkemli olur. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin" ifadeleriyle rakiplerine hem üzeri kapalı mesaj hem de gözdağı verdi.
RESTİNDE VİTES YÜKSELTTİ: KATILMAYANA KAPIYI GÖSTERDİ
Kılıçdaroğlu, dünkü sözlerinin ardından bir açıklama daha yaptı. CHP lideri, "Sorunun çözülmesinin tek yolu var demokratik yollarla sandığın gelmesi o nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim eğer bunu istiyorsanız yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz eğer hayır biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun." ifadeleriyle kendisini destekleyenlere kapısının açık olduğunu, desteklemeyenlere ise kapıyı göstereceğini ima etti.
ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU GÖSTERİSİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ya ben ya hiç' şeklindeki tehditlerinin ardından milletvekilleri kapıda alkış kuyruğuna girip tarafını belli etti. CHP'li vekiller, Kılıçdaroğlu makam arabasına binene kadar alkış tuttu. CHP iideri de vekillere tek tek bakıp hepsiyle tokalaştı.
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'a karşı mesaj verdiği bu güçlü gösterinin ardından aldığı rüzgarla açıklamalarının dozunu artırması dikkat çekti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tilavet secdesi nasıl yapılır? Diyanet: Tilavet secdesi hangi cüzlerde var? Tilavet secdesi duası ve ayetleri nelerdir?
- Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? 2022 evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, ne zaman yatar?
- Maske genelgesi 2022 son dakika: Camilerde, AVM'lerde, toplu taşımada, otobüste, okulda maske kalktı mı?
- Bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Tüm detaylar
- Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 engelli aylığı alanlara 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek mi?
- Kadir Gecesi mesajları 2022: Duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli Kadir Gecesi mesajları burada!
- Bugün kandil mi? Kadir Gecesi kandil mi? 27 Nisan Kadir Gecesi bugün mü? 2022 Diyanet takvimi
- Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Ramazan Bayramı ayın kaçında başlıyor?
- Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engellilere bayram ikramiyesi var mı?
- Bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 27 Nisan emekli ikramiyesi bugün yatar mı?
- Kadir Gecesi duasının okunuşu ve anlamı! Kadir Gecesi’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?
- Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 26 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...