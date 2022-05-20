2009’da hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu raporunda ne yazıyor? Yılmaz Ateş A Haber’de anlattı | Kılıçdaroğlu ABD’ye biat ediyor

CHP'nin bir proje ile ele geçirildiğini ve ABD'nin emrinde olduğunu belirten Yılmaz Ateş, "Bu senaryo herkesin gözü önünde aynen uygulandı. Buna yönelik hiç kimseden tepki gelmedi. Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladığı gün aynen şunu söyledim; "Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasetinin içine konulmuş bir tahrip kalıbıdır" diye açıklamam var. Arkasından 2019'da "Partim FETÖ'ye teslim oldu" demem bir anda Pandora kutusunu açmak gibi oldu. Aynı gün hakkımda ihraç işlemi başlatıldı." şeklinde konuştu.

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Ateş, Deniz Baykal'a kurulan kumpasın aslında Türk siyasetini hedef aldığını dile getirdi. Türk siyasetinin dinamiklerinin değiştirildiğini dile getiren Ateş, "Türkiye'de bu olay üzerine gidilip, Sayın Baykal'a kurulan bu kumpasın aslında Türkiye'ye kurulduğunun üzerine gidilmezse, daha Türkiye'nin demokrasisi de, Türk solu da yabancı güçlerin vesayetinden kurtulamaz. Bu vesayete son verebilmek için rol oynayan kişileri teşhir edip toplum içine çıkamaz haline getirmemiz lazım. Makam mevki sahibi olanlar teşhir edilmezse Türkiye vesayetten kurtulamaz." ifadelerine yer verdi.