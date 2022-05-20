2009'da hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu raporunda ne yazıyor? Yılmaz Ateş A Haber'de anlattı | Kılıçdaroğlu ABD'ye biat ediyor
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber canlı yayında 2009'da bürokrat Onur Öymen'e bırakan bir rapor hakkında konuştu. Ateş söz konusu raporda dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifa ettireleceği ve yerine Kılıçdaroğlu'nun geleceğinin yazıldığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye biat ettiğini dile getiren Yılmaz Ateş, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ABD'ye karşı duruyor" dedi.
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2009'DAKİ RAPORUN DETAYLARINI ANLATTI
Gazeteci Mahmut Övür'ün söz ettiği belge hakkında konuşan Ateş, "Merkezi İsveç'te, ama sponsorları İsveç, Norveç, Kanada ve Amerika. Bunun Türkiye temsilcisi 2009'un başında Sayın Onur Öymen'i makamında ziyaret ediyor. Bir rapor bırakıyor. Öymen rapora baktığında unu görüyor; "Deniz Baykal istifa etmek zorunda bırakılır. Yerine Kemal Kılıçdaroğlu seçilir. Kılıçdaroğlu parti politikalarını değiştirir ve bunun üzerine Avrupa'daki bazı partiler tarafından desteklenir." dedi.
CHP'nin bir proje ile ele geçirildiğini ve ABD'nin emrinde olduğunu belirten Yılmaz Ateş, "Bu senaryo herkesin gözü önünde aynen uygulandı. Buna yönelik hiç kimseden tepki gelmedi. Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladığı gün aynen şunu söyledim; "Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasetinin içine konulmuş bir tahrip kalıbıdır" diye açıklamam var. Arkasından 2019'da "Partim FETÖ'ye teslim oldu" demem bir anda Pandora kutusunu açmak gibi oldu. Aynı gün hakkımda ihraç işlemi başlatıldı." şeklinde konuştu.
CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Ateş, Deniz Baykal'a kurulan kumpasın aslında Türk siyasetini hedef aldığını dile getirdi. Türk siyasetinin dinamiklerinin değiştirildiğini dile getiren Ateş, "Türkiye'de bu olay üzerine gidilip, Sayın Baykal'a kurulan bu kumpasın aslında Türkiye'ye kurulduğunun üzerine gidilmezse, daha Türkiye'nin demokrasisi de, Türk solu da yabancı güçlerin vesayetinden kurtulamaz. Bu vesayete son verebilmek için rol oynayan kişileri teşhir edip toplum içine çıkamaz haline getirmemiz lazım. Makam mevki sahibi olanlar teşhir edilmezse Türkiye vesayetten kurtulamaz." ifadelerine yer verdi.
"KILIÇDAROĞLU ABD'YE BİAT EDİYOR"
Ateş A Haber canlı yayınında CHP'nin içindeki bazı kesimlerin Atatürk'ten bile rahatsız olduğunu belirtti. Türk solunun ABD güdümüne girdiğini vurgulayan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Ateş, "Türkiye o kadar garip bir hale geldi ki, kim sağcı kim solcu belli değil. Türkiye'deki solun üst düzey temsilcisi olan Sayın Kılıçdaroğlu Amerika'ya biat ediyor. Sayın Erdoğan ise karşı çıkıyor. Türkiye'de sol akım gençlik hareketleri başladığında hiçbir zaman Amerikan emperyalizmine boyun eğilmedi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Samsun'dan başlattığı yürüyüşün ana amblemleri Türk bayrağı ve Atatürk posterleriydi. Şimdi solcu geçinen birçok kesim Atatürk'ü Türk bayrağında hor gören, kem gözle bakan bir yerde." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tayin tarihleri belli oldu mu?
- Van deprem son dakika: Van'da depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van Kandilli son depremler...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...
- 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, açıklandı mı? 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Seksenler final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Seksenler final bölümü ne zaman yapılacak?
- Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...
- Açık cezaevi izinlerinde kritik hafta! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 28. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Buse Naz Çakıroğlu kimdir, nereli? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, başarıları nelerdir? İşte hayatı...
- Ayda 1,427 TL kira öder gibi ev sahibi olun! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 yıl vadeli ödeme imkanı! 0.89 0.99 konut kredisi kuruşu kuruşuna hesaplandı
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 20 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Büyük ödülü kazanan isim...
- EDHO hayranları sevinçten çılgına dönecek! Ben Bu Cihana Sığmam fırtınası geliyor! Sevindiren açıklama geldi...