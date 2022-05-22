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'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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’Mirza’ kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğunu açıkladı.

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