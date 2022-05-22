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ABD büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

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Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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ABD büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı!

Son dakika haberine göre: Diplomatik kaynaklar ABD büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ABD büyükelçiliğince dün İstanbul'da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık Flake'e iletildi.

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