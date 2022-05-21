AK Parti gençliği şehitleri unutmadı! Adana'da duygulandıran anlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gelen on binlerce gençle Yeni Adana Stadyumu'nda buluştu. Başkan Erdoğan konuşma yapmadan önce binlerce AK Partili şehitleri anarak yoklama verdi. Adana'daki Gençlik Şöleni'ni takip edenler duygu dolu anlar yaşadı.
Türkiye'nin 81 ilinden on binlerce genç Adana Gençlik Şöleni kapsamında bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi etkinlik kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.
'Aşkınan koşan yorulmaz' şiarıyla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, 'Biz bu millete aşığız' şeklinde konuştu.
Konuşmasında siyaset simsarlarına net mesaj veren Başkan Erdoğan, gençlerin arasına nifak tohumu sokulmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.
"SİYASET SİMSARLARINA NET MESAJ"
Erdoğan, "Bugün buraya sadece sizlerle kucaklaşmaya gelmedik, raf ömrü tükenmiş siyaset simsarlarına, milleti bölmeye çalışanlara da net bir mesaj vermeye geldik" dedi.
TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN AN
AK Parti'nin düzenlediği Adana Gençlik Şöleni'nde dikkat çeken bir an yaşandı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önce şehitlerin resimleri stadyuma çekildi, isimleri anons edilerek gençlerden yoklama alındı.
O anlar tüyleri diken diken eden o anlar herkes tarafından beğeniyle karşılandı.
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