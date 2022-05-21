Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Mayıs'ın koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 21 Mayıs'a ait koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 1264 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 138 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 1264 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1219 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 677 bin 323 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (21 MAYIS 2022)
19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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