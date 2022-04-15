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Abdullah Ağar'dan A Haber'de Akıncı B'nin yüksek irtifa rekoru hakkında flaş açıklama! Muhteşem bir hava üstünlüğü elde edilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Abdullah Ağar’dan A Haber’de Akıncı B’nin yüksek irtifa rekoru hakkında flaş açıklama! Muhteşem bir hava üstünlüğü elde edilecek

Türkiye savunma sanayisinin gözdelerinden Akıncı B testlerine devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, Akıncı B'nin 35 bin feet'lik yüksek irtiraf rekorunu A Haber canlı yayınında yorumladı. Ağar yaptığı açıklamada, "Akıncı B, yüksek irtifa ile orta irtifa hava savunma sistemlerinin etkisinden kurtulacak. Bunu başardığımız zaman muhteşem bir hava üstünlüğü elde edilecek." dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında Akıncı B'nin yüksek irtifa rekoru olan 35 bin feet'i yorumladı. Motor gücünün 450 beygirden 750 beygire çıktığını belirten Ağar, Akıncı B'lerin hava araçlarına karşı da test edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"MOTOR GÜCÜ ARTTI"

A Haber ekranlarına önemli değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, "Akıncı B'ler öncelikli olarak motor değiştirdiler. Daha önce 450 beygirlik motor kullanıyordu ancak şimdi 750 beygirlik motor kullanıyorlar. Bu aslında son nerece önemli bir motor testi. Yüksek irtifaya çıkması önemli. Çünkü mücadele ettiği hava araçları, hava savunma sistemleri ve elektronik harp var." şeklinde konuştu.

Test sonuçlarının ne anlama geldiğini anlatan Ağar, "Akıncılar basit bir sistem değil, aktif taarruzi sistem. Sadece yer değil hava araçlarına karşı da test edilmeliydi. Bu peformans testleriyle birlikte mühimmatlar, keşif, gözetleme test edildi. Asıl konu ise bir motor testi olması, manevra yetenelerini görmek oldu. Daha önceki uçuş testlerinde 38 bin feet'e çıkmış, 7500 km'lik bir uçuş gerçekleştirmişti. İlk testte bu limite yaklaşmış olması önemli bir değer taşıyor." dedi.

"AKINCI B'LER HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ KURACAK"

Ağar yaptığı açıklamada Akıncı B'lerin yüksek irtifaya çıkmayı başarmasıyla orta sınıf hava savunma sistemlerinin radarından çıkacağını belirtti.

Akıncı B'lerin hava üstünlüğü sağlayacağını dile getiren Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, "SİHA'ların hava savunma sistemlerine karşı büyük bir mücadelesi var. Yüksek irtifa şu anlama geliyor; orta irtifa hava savunma sistemlerinin etkisinden kurtulma çalışması var. Bunu başardığımız zaman muhteşem bir hava üstünlüğü elde edilecek." ifadelerine yer verdi.

F-16 SİSTEMİNE SAHİP

A Haber'de Akıncı B'lerin farkını anlatan Ağar, "Yeni nesil F-16'ların kullanmış olduğu gelişmiş radar sistemini kullanıyor. Hem elektronik taarruz hem de savunma sistemi var. Akıncı B'ler diğer TB2'ler gibi değil. Bunlar uydu güdümlü uçuyorlar. Yakıtını bulduğu sürece dünyanın çevresinde gezebilir." şeklinde konuştu.

AKIN B TİHA 35.000 feet’te! AKIN B TİHA 35.000 FEET'TE!

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