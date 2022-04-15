Abdullah Ağar’dan A Haber’de Akıncı B’nin yüksek irtifa rekoru hakkında flaş açıklama! Muhteşem bir hava üstünlüğü elde edilecek

Test sonuçlarının ne anlama geldiğini anlatan Ağar, "Akıncılar basit bir sistem değil, aktif taarruzi sistem. Sadece yer değil hava araçlarına karşı da test edilmeliydi. Bu peformans testleriyle birlikte mühimmatlar, keşif, gözetleme test edildi. Asıl konu ise bir motor testi olması, manevra yetenelerini görmek oldu. Daha önceki uçuş testlerinde 38 bin feet'e çıkmış, 7500 km'lik bir uçuş gerçekleştirmişti. İlk testte bu limite yaklaşmış olması önemli bir değer taşıyor." dedi.

"AKINCI B'LER HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ KURACAK"

Ağar yaptığı açıklamada Akıncı B'lerin yüksek irtifaya çıkmayı başarmasıyla orta sınıf hava savunma sistemlerinin radarından çıkacağını belirtti.

Akıncı B'lerin hava üstünlüğü sağlayacağını dile getiren Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, "SİHA'ların hava savunma sistemlerine karşı büyük bir mücadelesi var. Yüksek irtifa şu anlama geliyor; orta irtifa hava savunma sistemlerinin etkisinden kurtulma çalışması var. Bunu başardığımız zaman muhteşem bir hava üstünlüğü elde edilecek." ifadelerine yer verdi.