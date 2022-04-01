01 Nisan 2022, Cuma
Türkiye'nin yerli ve milli seyir füzesi Çakır için Akıncı detayı! İlk atış ne zaman?
Türkiye ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli ve milli 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır ile tanıştı. Tanıtım lansmanınında Çakır'ın kara, deniz ve hava platformlarından atılabileceği açıklanmıştı. Çakır Füzesi'nin ilk test atışı yıl içinde Akıncı'dan yapılacağı belirtildi.
Giriş Tarihi: 01.04.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 11:27
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