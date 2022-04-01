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Türkiye'nin yerli ve milli seyir füzesi Çakır için Akıncı detayı! İlk atış ne zaman?

Türkiye ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli ve milli 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır ile tanıştı. Tanıtım lansmanınında Çakır'ın kara, deniz ve hava platformlarından atılabileceği açıklanmıştı. Çakır Füzesi'nin ilk test atışı yıl içinde Akıncı'dan yapılacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 01.04.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 11:27
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Türkiye’nin yerli ve milli seyir füzesi Çakır için Akıncı detayı! İlk atış ne zaman?

ROKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı göreve hazırlıyor. Çakır'ın tasarım çalışmaları devam ederken, ilk test atışı yıl içinde Akıncı'dan yapılacak.

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Türkiye’nin yerli ve milli seyir füzesi Çakır için Akıncı detayı! İlk atış ne zaman?

Çakır'ın tanıtımı dolayısıyla ROKETSAN tesislerinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay katıldı.

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Türkiye’nin yerli ve milli seyir füzesi Çakır için Akıncı detayı! İlk atış ne zaman?

Toplantıda verilen bilgilere göre, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak.

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Türkiye’nin yerli ve milli seyir füzesi Çakır için Akıncı detayı! İlk atış ne zaman?

Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

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Türkiye’nin yerli ve milli seyir füzesi Çakır için Akıncı detayı! İlk atış ne zaman?

Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip Çakır, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde, görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor. Çakır, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor.