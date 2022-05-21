AK Parti'den İBB'yi borç batağına sokan CHP'li İmamoğlu'na sert tepki! Hayırlı bir teklif geliyorsa "evet" diyeceksiniz

"İSTANBUL'DA GELEN KARARLAR İÇİN YÜZDE 98 "EVET" DEDİ ARKADAŞLARIMIZ"

Muhalefetin, AK Parti'nin sürekli önlerini kestiğini iddia ettiğini aktaran Özhaseki, 28 Şubat döneminde yapılanları kimsenin unutmadığını söyledi.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Mecliste çoğunluğu olan AK Parti, sizin getirdiğiniz kararlara 'Yok' mu diyor? Öyle de değil. İstanbul'da gelen kararlar için yüzde 98 'Evet' dedi arkadaşlarımız. Sadece yeşil alanları tahrip edeceklerinde, yanlış iş yapacaklarında 'Bir dakika dedi' arkadaşlarımız. Bizim genel merkez olarak belediye meclis üyelerine tavrımız ve onlara talimatımız şu: 'Eğer bir belediye başkanı başka bir partideyse ve size hayırlı bir şey teklif ediyorsa kesinlikle evet diyeceksiniz.' Çünkü orada istifade edecek vatandaştır. Biz sonuna kadar da destekliyoruz ama bunların iş yapmaya niyeti yok."