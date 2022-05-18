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Son dakika: CHP'li İBB'den İSPARK ücretlerine büyük zam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Son dakika: CHP’li İBB’den İSPARK ücretlerine büyük zam

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi zamma doymuyor. İBB Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de zamlar peş peşe açıklanıyor.

Bugün İBB Meclisi mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

Mecliste, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde talep ettiği artış maddesi görüşüldü.

Oylamada, ücret tarifesine yüzde 25 zam yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

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