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CHP'li İBB'den 34 heykele 7 milyon lira! Direkt burs vermek yerine neden heykel?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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CHP’li İBB’den 34 heykele 7 milyon lira! Direkt burs vermek yerine neden heykel?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 şahmeran heykeli yaptırdı. 3 ay boyunca megakentin çeşitli noktalarında sergilenecek heykeller için iddiaya göre 7 milyon lira harcandı. Satılacak heykellerden elde edilen gelirin bir kısmı kız çocuklarına burs olarak verilecek. Akıllardaki soru ise İBB'nin 7 milyon lirayı direkt öğrencilere vermek yerine, neden böyle bir yol seçtiği.

Bir mitoloji karakteri olan şahmeran İstanbul'un 34 farklı noktasında görücüye çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde haliç tersanesindeki bir programla bu heykellerin tanıtımını yaptı.

Her heykel kendi tasarımcısının ismini taşıyor. 34 farklı çalışma için iddiaya göre 7 milyon lira ödendi. Bu heykeller megakentin simge noktalarına yerleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 ay sürecek serginin ardından heykelleri müzayede ile satışa çıkaracak.

Elde edilen gelirlerin bir kısmı ise kız çocuklarına burs olarak verilecek.

Şahmeran heykelleri 13 Mayıs -13 Ağustos tarihleri arasında megakentin farklı noktasında sergilenecek.

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