Davos Zirvesi 2 yıl sonra yeniden başlıyor! Rusya’ya davet yok

TOPLANTININ GÜNDEMİ YOĞUN

Dünyanın en önemli sorunlarının tartışıldığı WEF, salgının ardından ve savaşın sonucu olarak ortaya çıkan çok kutuplu bir dünya karşısında dünya liderlerini ilk bir araya getirecek. İklim değişikliğinden, çevre ve ormanlık alanların koruması, eğitim, ağır darbe alan ekonominin yeniden canlandırılması, teknoloji ve dördüncü sanayi devrimi, enerji politikalarına uygun vadeli politikaların oluşmasına kadar temel konular özel oturumlarla masaya yatırılacak.

200'ÜN ÜZERİNDE OTURUM YAPILACAK

WEF ayrıca 2030 yılına kadar 1 milyar insana daha iyi eğitim, beceri ve iş sağlama odaklı bir girişim olan "Yeniden Beceri Devrimi" ve gezegenin ekosistemlerini restore etmek için 1 trilyon ağaç dikme çalışması, gıda güvenliğinin sağlanması, doğaya dayalı yeşil bir ekonominin gelişmesi, siber güvenliğin sağlanmasına kadar birçok konuyu ele alacak. Kongre merkezinde 200'ün üzerinde oturum yapılacak. Forumun kurucusu Klaus Schwab 2 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek zirveye yönelik, "Toplantı, salgın ve savaşın bir sonucu olarak ortaya çıkan çok kutuplu bir dünya ile karakterize edilen bu yeni durumda küresel liderleri bir araya getiren ilk zirve. Siyaset, iş dünyası, sivil toplum ve medyadan yaklaşık 2 bin 500 liderin şahsen bir araya gelmesi, kriz odaklı bir dünyada sorunlarla yüzleşmek için güvenilir, gayri resmi ve eylem odaklı bir küresel platforma duyulan ihtiyacı gösteriyor" dedi.