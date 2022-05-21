Davos Zirvesi 2 yıl sonra yeniden başlıyor! Rusya'ya davet yok
Dünya Ekonomik Forumu, korona virüs salgını nedeniyle 2 yıl verilen aranın ardından yarın İsviçre’nin Davos kasabasında yeniden düzenlenecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin açılış konuşmasını yapacağı toplantıya Rusya ise davet edilmedi.
Dünyanın tanınmış iş insanları ve politikacılarını bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 22-26 Mayıs arasında İsviçre'nin Davos kasabasında yarından itibaren yeniden gerçekleştirilecek. Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen WEF, "Tarihi bir dönüm noktası" temasıyla başlayacak. Toplantılarda küresel salgın, Ukrayna savaşı, bölgesel ekonomik sorunlar, ilerlemeyi hızlandırmak, küresel zorluklarla mücadele, açlık ve kuraklık, küresel çatışmalar ve dünyada var olan sıkıntılara çözüm yolları bulmak için dünyanın farklı kıtalarından 50 devlet ve hükümet başkanı, büyük şirketlerin yöneticileri ve diğer alanlardan dahil olmak üzere 2 bin 500'den fazla katılımcı bir araya gelerek çözüm yolları arayıp öneriler sunacak.
TOPLANTININ GÜNDEMİ YOĞUN
Dünyanın en önemli sorunlarının tartışıldığı WEF, salgının ardından ve savaşın sonucu olarak ortaya çıkan çok kutuplu bir dünya karşısında dünya liderlerini ilk bir araya getirecek. İklim değişikliğinden, çevre ve ormanlık alanların koruması, eğitim, ağır darbe alan ekonominin yeniden canlandırılması, teknoloji ve dördüncü sanayi devrimi, enerji politikalarına uygun vadeli politikaların oluşmasına kadar temel konular özel oturumlarla masaya yatırılacak.
200'ÜN ÜZERİNDE OTURUM YAPILACAK
WEF ayrıca 2030 yılına kadar 1 milyar insana daha iyi eğitim, beceri ve iş sağlama odaklı bir girişim olan "Yeniden Beceri Devrimi" ve gezegenin ekosistemlerini restore etmek için 1 trilyon ağaç dikme çalışması, gıda güvenliğinin sağlanması, doğaya dayalı yeşil bir ekonominin gelişmesi, siber güvenliğin sağlanmasına kadar birçok konuyu ele alacak. Kongre merkezinde 200'ün üzerinde oturum yapılacak. Forumun kurucusu Klaus Schwab 2 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek zirveye yönelik, "Toplantı, salgın ve savaşın bir sonucu olarak ortaya çıkan çok kutuplu bir dünya ile karakterize edilen bu yeni durumda küresel liderleri bir araya getiren ilk zirve. Siyaset, iş dünyası, sivil toplum ve medyadan yaklaşık 2 bin 500 liderin şahsen bir araya gelmesi, kriz odaklı bir dünyada sorunlarla yüzleşmek için güvenilir, gayri resmi ve eylem odaklı bir küresel platforma duyulan ihtiyacı gösteriyor" dedi.
AÇILIŞ KONUŞMASINI ZELENSKİY YAPACAK
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak forumun açılış konuşmasını yapacak. Ukrayna toplantıda güçlü bir şekilde temsil edilecek. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Klitschko ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da toplantıda konuşması bekleniyor. Ayrıca parlamento, iş sektörü ve sivil toplumdan oluşan Ukrayna heyeti de Davos'ta olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle foruma davet edilmedi. Şubat ayı sonlarında Ukrayna'ya yönelik saldırılara yanıt olarak WEF, Rus kuruluşlarıyla tüm bağlarını dondurdu ve yaptırım uygulanan herhangi bir kişi veya kuruluşla çalışmayacağını duyurdu.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DA KATILACAK
Bu yıl G7'ye başkanlık eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise başbakan olarak Davos'ta ilk kez konuşacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO'nun Moskova ile ilişkilerinin tarihin en düşük seviyesinde olduğu dönemde İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka adaylık başvurusunda bulunduğu için zirveye katılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI! Kerem Aktürkoğlu transfer mi oldu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrıldı mı?
- BİM personel alımı ilanı güncellendi! 2022 BİM iş başvurusu nasıl yapılır? Şoför, satış elemanı, muhasebe uzmanı...
- Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber'den kovuldu mu?
- 3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...
- %0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...
- EKPSS tercih takvimi açıklandı mı? 2022 2. engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM son açıklamalar...
- ÖSYM tarihi duyurdu: KPSS başvurusu başladı mı? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman? Sınav ücreti...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?
- İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da yağış olacak mı?
- Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Yeni Malatyaspor FB maçı hangi kanalda?
- Maymun çiçeği hastalığı hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsü tedavisi var mı, belirtileri neler?
- FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı belli oldu mu?