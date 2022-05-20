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Mersin merkezli 8 ilde 'rüşvet' operasyonu! Yaklaşık 300 polis katılıyor

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Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Mersin merkezli 8 ilde ’rüşvet’ operasyonu! Yaklaşık 300 polis katılıyor

Son dakika haberine göre: Mersin merkezli 8 ilde 56 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Mersin'deki operasyona yaklaşık 300 polis katılıyor.

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