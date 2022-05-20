20 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar? Küçükbaş, büyükbaş fiyatları...

Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar? Küçükbaş, büyükbaş fiyatları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2022
ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar? Küçükbaş, büyükbaş fiyatları...

Kurban Bayramı ne zaman 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın geride bırakılmasının ardından gözler Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Diğer yanda kurbanlık fiyatlarının bu sene ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar? Küçükbaş, büyükbaş fiyatları...

Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayında idrak edilen Ramazan Bayramı'nın ardından gözler ikinci bayram olan Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 4 gün olan ve hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak diye merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar? Küçükbaş, büyükbaş fiyatları...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI?

Bu yıl Kurban Bayramı tatili aksi bir durum olmadığı takdirde 4 gün sürecek. 2022 Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin bir karar söz konusu değil. Kurban Bayramı'nın 1. gününün cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 9 günlük bir tatil beklenmiyor.

2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyecek. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını da belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA