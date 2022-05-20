Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar? Küçükbaş, büyükbaş fiyatları...

2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyecek. İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını da belirtti.