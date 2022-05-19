19 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programında flaş açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programında flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programında flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'nda hitap ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA