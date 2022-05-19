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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM Göç Forumu’nda önemli mesajlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan BM Göç Forumu’nda önemli mesajlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Göç Forumu’nda yaptığı açıklamada “Türkiye 2014’ten beri en çok göçmen ağırlayan ülke” dedi.

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