Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya mesajı: Türkiye'nin beklentileri karşılanmazsa süreç ilerlemez
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Başbakanı Dış Politika Danışmanı Plötner, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Rydberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hakkarainen, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Lovegrove ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile talepleri üzerine telefonda görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları ve bölgesel konular ele alındı. Kalın muhataplarina, "Türkiye'nin beklentileri karşılanmazsa süreç ilerlemez" mesajını verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın, Almanya Başbakanı Dış Politika Danışmanı Jens Plötner, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Robert Rydberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Petri Hakkarainen, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde ikili ilişkiler, Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları ve bölgesel konular ele alındı.
"TÜRKİYE'NİN BEKLENTİLERİ KARŞILANMAZSA SÜREÇ İLERLEMEZ"
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında, Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik somut adımların atılması beklentisi muhataplara iletilirken, Türkiye'nin beklentilerinin karşılanmaması durumunda sürecin ilerlemesinin söz konusu olmayacağının altı çizildi.
Terör örgütü PKK/PYD/YPG ile FETÖ mensuplarının NATO üyesi ve diğer ülkelerdeki mevcudiyetine müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğunun vurgulandığı görüşmelerde, terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması ve terörün her türüne karşı birlik ve dayanışma ruhu içinde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi.
Savunma sanayii alanındaki haksız ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması konusunda Türkiye'nin ilkesel duruşu ve beklentisi dile getirildi.
Ukrayna savaşının diplomasi ve müzakere yoluyla sona erdirilmesi ve özellikle gıda güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.
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