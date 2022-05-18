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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de BM Genel Sekreteri Guterres görüştü

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Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’de BM Genel Sekreteri Guterres görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ABD'de Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgesel konuları ele aldı. Guterres, Türkiye'ye çok taraflılığa verdiği destek ve Birleşmiş Milletler'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi'nde Guterres ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Türkiye'ye çok taraflılığa verdiği destek ve BM'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularının da görüşüldüğü ifade edildi.

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