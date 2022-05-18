Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’de BM Genel Sekreteri Guterres görüştü

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Türkiye'ye çok taraflılığa verdiği destek ve BM'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularının da görüşüldüğü ifade edildi.