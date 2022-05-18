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NATO'ya üyelik süreci nasıl işliyor? Türkiye veto ederse ne olur?

NATO üyeliği çok aşamalı ve uzun bir süreç gerektiriyor. NATO'nun yeni üye kabul etmesi birçok aşamadan oluşan teknik ve yasal süreçlerin ardından mümkün oluyor. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak istiyor. Türkiye bu iki ülkenin üyeliğine PKK desteği nedeniyle karşı çıkıyor. Peki NATO üyelik süreci nasıl işliyor? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.05.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 16:38
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NATO’ya üyelik süreci nasıl işliyor? Türkiye veto ederse ne olur?

İsveç ve Finlandiya beklenen tarihi adımı attı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi üyelik başvurusu sunuldu. Stoltenberg, tüm müttefiklerin güvenlik çıkarları göz önünde bulundurulacak dedi.

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NATO’ya üyelik süreci nasıl işliyor? Türkiye veto ederse ne olur?

Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunu değerlendirdi. Başkan Erdoğan, "Her teklife sorgusuz, sualsiz 'evet' diyemeyiz" dedi. Terör örgütlerine verilen desteğe sert tepki gösterdi.

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NATO’ya üyelik süreci nasıl işliyor? Türkiye veto ederse ne olur?

NATO üyeliği çok aşamalı ve uzun bir süreç gerektiriyor. NATO'nun yeni üye kabul etmesi birçok aşamadan oluşan teknik ve yasal süreçlerin ardından mümkün oluyor. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak istiyor. Türkiye bu iki ülkenin üyeliğine PKK desteği nedeniyle karşı çıkıyor.

NATO ÜYELİK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

- Resmi başvuru yapılıyor.
- Kuzey Atlantik Konseyi üyelik talebini kabul ediyor ve başvurusunun adımlarını belirliyor.
- Konsey Yeşil Yakarsa süreç başlıyor.
- NATO'nun 5'inci maddesine kendinin adayıp adamadığı soruluyor.
- NATO'nun yıllık 2,5 milyar doları bulan iç bütçesine katkı verme şartı onaylanıyor.
- Adayın NATO'ya bağlılığı sorgulanıyor.
- Katılım raporu ve adayların mektubu son karar için Kuzey Atlantik Konseyi'ne sunuluyor.

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NATO’ya üyelik süreci nasıl işliyor? Türkiye veto ederse ne olur?

- Konsey büyükelçilik, bakan ya da liderler düzeyinde toplanabiliyor.
- Katılım protokolü imzalanması konusunda karar veriliyor.
- Evet cevabı çıkması halinde üyeliğin bu sürecinde sembolik ve hukuki bir anlam yüklenen küçük bir tören düzenleniyor.
- Protokol daha sonra üye ülkelerin ulusal parlamentolarına onay için gönderiliyor
- Bunun da tamamlanmasının ardından imzalanan protokol Washington'da saklanıyor.
- Resmi üye olan ülkenin bayrağı NATO'nun Brüksel'deki merkez binası önünde yerini alıyor.

Kuzey Makedonya'nın katılımı için onay süreci 8 ila 12 ay sürmüştü.

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NATO’ya üyelik süreci nasıl işliyor? Türkiye veto ederse ne olur?

PKK'NIN AVRUPA'NIN BİRÇOK ÜLKESİNDE FAALİYETLERİ

İsveç düzenli ve sistematik olarak bunu devlet politikası haline getirdi.

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