NATO’ya üyelik süreci nasıl işliyor? Türkiye veto ederse ne olur?

NATO üyeliği çok aşamalı ve uzun bir süreç gerektiriyor. NATO'nun yeni üye kabul etmesi birçok aşamadan oluşan teknik ve yasal süreçlerin ardından mümkün oluyor. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak istiyor. Türkiye bu iki ülkenin üyeliğine PKK desteği nedeniyle karşı çıkıyor.

NATO ÜYELİK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

- Resmi başvuru yapılıyor.

- Kuzey Atlantik Konseyi üyelik talebini kabul ediyor ve başvurusunun adımlarını belirliyor.

- Konsey Yeşil Yakarsa süreç başlıyor.

- NATO'nun 5'inci maddesine kendinin adayıp adamadığı soruluyor.

- NATO'nun yıllık 2,5 milyar doları bulan iç bütçesine katkı verme şartı onaylanıyor.

- Adayın NATO'ya bağlılığı sorgulanıyor.

- Katılım raporu ve adayların mektubu son karar için Kuzey Atlantik Konseyi'ne sunuluyor.