Son dakika: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlikçisi tacizden tutuklandı! 5 lise öğrencisine cinsel istismar





"ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI" SUÇUNDAN...

S.A. isimli "Cinsel Taciz" şüphelisi olaydan üç gün sonra; 12 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un Pendik İlçesi'nde Çocuk Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.