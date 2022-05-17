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Son dakika: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlikçisi tacizden tutuklandı! 5 lise öğrencisine cinsel istismar

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Son dakika: CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlikçisi tacizden tutuklandı! 5 lise öğrencisine cinsel istismar

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde "Güvenlik Görevlisi" olan ve beş lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla darp edilen S.A. gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Çocuğun Cinsel İstismarı" olayı 9 Mayıs Pazartesi günü Maltepe İlçesi'nde meydana geldi. Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde "Güvenlik Görevlisi" olarak görev yapan 42 yaşındaki S.A., İstanbul'un Maltepe İlçesi'ne bağlı Yalı Mahallesi'nde yaşları 18'den küçük beş lise öğrencisine cinsel tacizde bulundu.

Beş öğrenci; S.A.'yı sokak ortasında darp etti. Olay sosyal medya üzerinden de paylaşılınca geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

Görüntüleri inceleyen İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; "Cinsel Taciz" şüphelisi S.A.'nın açık kimliğini ve ikamet adresini çok kısa süre içerisinde tespit etti.



"ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI" SUÇUNDAN...
S.A. isimli "Cinsel Taciz" şüphelisi olaydan üç gün sonra; 12 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un Pendik İlçesi'nde Çocuk Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kısa sürede gözaltına alınan ve yasal işlemlerinin sonrasında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen şüpheli S.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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