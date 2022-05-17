Son dakika: Başkan Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor

Başkan Erdoğan, bugün öğlen saatlerinde taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket edecek.

Birleşik Arap Emirlikleri yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.