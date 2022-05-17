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Son dakika: Başkan Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

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Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan vefatının ardından taziyelerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarete gidecek. Öte yandan Başkan Erdoğan, Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüşmüş, başsağlığı dilemişti.

Başkan Erdoğan, bugün öğlen saatlerinde taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket edecek.

Birleşik Arap Emirlikleri yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.

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