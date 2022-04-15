CHP'li Bodrum Belediyesi'ndeki taciz skandalının perde arkası ortaya çıktı! Tuvalete kaçarak kendini kurtardı
Taciz skandalları bitmeyen CHP'de Bodrum'da yaşananlar gündeme oturdu. CHP'li Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü evli ve iki çocuk babası Serkan Aloğlu, belediye çalışanı bir kadınla yemeğe çıktı. Aralarında çıkan tartışma sonrası can havliyle Aloğlu'nun elinden kurtulan talihsiz kadın restoranın tuvaletine kaçtığı ortaya çıktı.
Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, Aloğlu, birlikte yemeğe çıktığı başkanlık biriminde de bir dönem görev yapan belediye personeli M.A. ile henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
SÖZLÜ VE FİZİKİ TACİZ
Yeni Asır'dan Ferdi Yavuz'un haberine göre; Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Aloğlu, M.A'ya sözlü ve fiziki tacizde bulundu.
GENÇ KADIN TUVALETE KAÇTI
Can havliyle Aloğlu'nun elinden kurtulan talihsiz kadın restoranın tuvaletine kaçtı. Restoran çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis, Aloğlu'nu gözaltına aldı.
Olay sonrası hastaneye giderek darp raporu alan M.A, Serkan Aloğlu'ndan şikayetçi oldu. İfadesi alınan Aloğlu, serbest bırakıldı.
GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
2021 yılının Ocak ayında Yaşar Çelikhan'ın yerine Bodrum Belediyesi'ne Özel Kalem Müdürü olarak atanan Serkan Aloğlu, daha önce önce Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün danışmanlığını yapıyordu.
Skandal olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Özel Kalem Müdürüm Serkan Aloğlu ile bir çalışanımız arasında, basına da yansıyan bir tartışmanın yaşandığını üzülerek öğrendim. Bu tartışmanın nedeni anlaşılana ve hukuki sonucu ortaya çıkana kadar, temel ilkelerimiz doğrultusunda, Özel Kalem Müdürümün geçici olarak görevinden alınmasını uygun bulduk" şeklinde konuştu.
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