CHP’li Bodrum Belediyesi’ndeki taciz skandalının perde arkası ortaya çıktı! Tuvalete kaçarak kendini kurtardı

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

2021 yılının Ocak ayında Yaşar Çelikhan'ın yerine Bodrum Belediyesi'ne Özel Kalem Müdürü olarak atanan Serkan Aloğlu, daha önce önce Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün danışmanlığını yapıyordu.

Skandal olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Özel Kalem Müdürüm Serkan Aloğlu ile bir çalışanımız arasında, basına da yansıyan bir tartışmanın yaşandığını üzülerek öğrendim. Bu tartışmanın nedeni anlaşılana ve hukuki sonucu ortaya çıkana kadar, temel ilkelerimiz doğrultusunda, Özel Kalem Müdürümün geçici olarak görevinden alınmasını uygun bulduk" şeklinde konuştu.